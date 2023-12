Vigilia di Newcastle-Milan: alle 12 la rifinitura. Immagini LIVE su MilanNews

In vista dell'ultima gara della fase a gironi di Champions League in casa del Newcastle, in programma mercoledì alle 21, il Milan svolgerà l'allenamento di rifinitura a Milanello oggi a partire dalle 12, mentre successivamente nel pomeriggio la squadra partirà per raggiungere la città inglese (decollo da Malpensa alle 16.30). Alle 19 (orario inglese, quindi le 20 italiane), presso la sala stampa dello stadio St. James’ Park, ci sarà invece la conferenza dell'allenatore Stefano Pioli e di Christian Pulisic.

Tutto - dalla rifinitura alle conferenza - si potranno seguire live su MilanNews.it.

Si tratta di una partita decisiva per il destino europeo del Milan che per qualificarsi agli ottavi di Champions League deve battere il Newcastle e poi sperare anche in un successo del Borussia Dortmund contro il PSG. Con una vittoria contro gli inglesi, i rossoneri avrebbero la certezza di restare almeno in Europa League.