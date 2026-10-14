Vigilia Salisburgo-Milan, il programma delle due squadre
Giovedì alle 18.45 alla Red Bull Arena si affronteranno Salisburgo e Milan nel match valido per la seconda giornata di Europa League. I rossoneri hanno perso 2-0 la prima partita contro il Benfica a San Siro, mentre gli austriaci hanno espugnato lo stadio del Levski Sofia per 1-0. Questo il programma odierno, giorno della vigilia della sfida, delle due squadre:
MILAN
L’allenamento del Milan è iniziato alle ore 11.15 presso il centro sportivo di Milanello, con i primi 15 minuti aperti ai media. La conferenza stampa pre-partita di mister Ruben Amorim, accompagnato da Strahinja Pavlovic, si terrà invece alle ore 18.30 presso la Sala Stampa della Red Bull Arena. Potrete seguire tutte le dichiarazioni col nostro consueto live testuale.
RB SALISBURGO
L’allenamento del RB Salisburgo è iniziato alle ore 11.00 presso il centro sportivo del club (RB Salzburg Training Center), con i primi 15 minuti aperti ai media. La conferenza stampa pre-partita è invece in programma a breve, alle ore 13.30 presso la Red Bull Arena.
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