VIDEO - Modric ed Estupinan ospiti dell'Olimpia Milano
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Nella partita di Euroleague di ieri sera tra Olimpia Milano e Real Madrid, vinta poi dagli spagnoli 98 a 89, erano presenti Luka Modric e Pervis Estupinan.
I due rossoneri, appassionati di basket, sono stati ospiti al Mediolanum Forum di Assago e sono stati omaggiati anche con le canotte personalizzate dell'Olimpia Milano.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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