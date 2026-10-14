VIDEO - Modric ed Estupinan ospiti dell'Olimpia Milano

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Nella partita di Euroleague di ieri sera tra Olimpia Milano e Real Madrid, vinta poi dagli spagnoli 98 a 89, erano presenti Luka Modric e Pervis Estupinan.

I due rossoneri, appassionati di basket, sono stati ospiti al Mediolanum Forum di Assago e sono stati omaggiati anche con le canotte personalizzate dell'Olimpia Milano.