Villareal-Barcellona a Miami: la Liga offre il viaggio ai tifosi spagnoli

Con l'ufficialità arrivata con l'ok della UEFA per la disputa di Villareal-Barcellona a Miami e Milan-Como a Perth, le due leghe hanno iniziato dei ragionamenti su come facilitare il più possibile le tifoserie che vedranno giocare la propria squadra fuori dal confine europeo. La prima partita sarà Villareal-Barcellona che si disputerà il 20 dicembre all'Hard Rock Stadium di Miami. All'interno del comunicato della Liga si è parlato di passo storico e dei tifosi spagnoli che avranno una grande convenzione.

"Questa partita rappresenta un passo storico che porta la Liga e il calcio spagnolo a un livello completamente nuovo. Comprendiamo e rispettiamo le preoccupazioni che questa decisione può suscitare, ma è importante contestualizzarla: si tratta di una sola gara su 380 che compongono la stagione. LaLiga rappresenta milioni di tifosi in tutto il mondo, molti dei quali seguono con passione le proprie squadre e meritano l’opportunità di vederle dal vivo almeno una volta. Questa partita serve ad avvicinare il nostro calcio ai tifosi globali, senza compromettere l’impegno verso coloro che lo vivono ogni settimana negli stadi in Spagna"

Sulla questione tifosi: "La Liga riafferma il proprio impegno verso i tifosi spagnoli. La partita sarà trasmessa in diretta attraverso i canali ufficiali, con contenuti aggiuntivi per migliorare l’esperienza di visione. Sono state inoltre previste misure di compensazione per gli abbonati del club di casa. I tifosi del Villarreal potranno viaggiare gratuitamente a Miami per assistere all’incontro. Chi sceglierà di non partecipare riceverà uno sconto del 30% sull’abbonamento, come gesto di ringraziamento per il continuo sostegno e la fedeltà".