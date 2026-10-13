Villareal, shock Gulacsi: subisce una rapina a mano armata in casa. Salta la sfida con il Napoli

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Il portiere del Villarreal Gulacsi non giocherà questa sera contro il Napoli perché questa mattina ha subito una rapina a mano armata in casa.

A poche ore dal calcio d'inizio di Villareal-Napoli, gli spagnoli hanno ricevuto una notizia a dir poco clamorosa che impatta anche sulla formazione titolare che ha schierato il tecnico Perez. Il portiere Gulacsi infatti è stato vittima di una rapina a mano armata a poche ore dal match. L'ungherese si trovava in casa con la sua famiglia che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Di seguito la nota ufficiale del club.

"Il portiere del Villarreal CF, Peter Gulacsi, è stato vittima di una rapina a mano armata nella sua abitazione nelle prime ore di questa mattina, mentre si trovava con la sua famiglia. Fortunatamente, nessuno dei presenti è rimasto ferito. A causa dell'impatto di questa situazione, il giocatore non sarà disponibile per la partita di stasera".