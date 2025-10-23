Villarreal-Barcellona annullata a Miami. Micallef spera che la Serie A faccia lo stesso

vedi letture

Glenn Micallef, commissario europeo per l’Equità Intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, su X ha commentato così la decisione della Liga di annullare Villarreal-Barcellona a Miami: “Accolgo con favore la decisione di LaLiga di annullare la partita di Miami. Una vittoria per i tifosi, i giocatori e per le tradizioni che rendono speciale il calcio europeo.

Si tratta di una forte affermazione a sostegno del Modello Sportivo Europeo e dei valori che esso rappresenta. Dobbiamo continuare a lavorare insieme a leghe, club e UEFA per salvaguardare l’integrità, la leale concorrenza e il legame tra i club e le loro comunità. Confido che la Serie A rifletta su questo approccio. Mantenere il nostro gioco radicato in Europa rafforza tutti”.