Vincenzo Italiano al Besiktas: è fatta. Il tecnico sarà oggi a Istanbul per firmare

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Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas: oggi l'allenatore sarà a Istanbul per firmare un contratto fino al 2028

La voce è emersa nelle scorse ore e in poco tempo è diventata realtà: Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas, in Turchia. L'allenatore calabrese forse sperava, con l'interruzione amichevole del suo contratto con il Bologna che prevedeva ancora un anno insieme, di riuscire ad avere un'opportunità su qualche panchina di big italiana: il Napoli però ha virato con decisione su Massimiliano Allegri e il Milan neanche ha bussato alla porta di Italiano, preferendo muoversi verso profili di stampo straniero.

ITALIANO SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL BESIKTAS

A confermare la notizia che Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas è il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano che ha riportato in questi minuti la buona riuscita dell'operazione. Un'offerta economica quasi irrinunciabile per Italiano che proverà una nuova esperienza all'estero e che oggi attorno alle ore 15 attererà a Istanbul. Qui metterà la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà al club turco per i prossimi due anni, fino al 2028.