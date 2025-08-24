Visnadi critico: "Due mesi di propaganda per trovare un Milan peggiore dell’anno scorso"

Il Milan di Allegri parte male in campionato, perdendo 2-1 in casa contro la Cremonese. La gara racconta di un Milan sceso in campo non intenso a sufficienza per impensierire un avversario venuto a Milano con la solidità giusta: è così che non si trova il modo per bucare il castello grigiorosso e ci punisce un gran gol di Bonazzoli a chiudere la questione. Bisogna ripartire subito: certo non l'inizio sperato, ma non è una sconfitta alla prima di campionato che può affondare le ambizioni della squadra dei ragazzi di Allegri. Servono automatismi più fluidi in uscita, ampiezza e peso in area. In vista dei prossimi impegni, priorità alla concretezza e alla gestione degli episodi: i dettagli faranno la differenza anche con Lecce - venerdì 29 - e Bologna, dopo la sosta.

Della falsa partenza dei rossoneri si è così espresso il noto giornalista Gianni Visnadi. Questo il suo commento sul suo profilo "X".