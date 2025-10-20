Visnadi: "Non è scandaloso il rigore ma il regolamento. Quello è chiaro ed evidente errore"

Nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, il giornalista Gianni Visnadi ha commentato l’episodio tra Parisi e Gimenez che ha scatenato l’ira di Pradè e Pioli. Queste le sue parole sul rigore assegnato al Milan nella gara di ieri a San Siro:

“Non è vero che il Var ha sbagliato a richiamare l'arbitro per chiaro ed evidente errore, perché da regolamento quello è chiaro ed evidente errore. Il rigore non è ridicolo e non è scandaloso. È il regolamento che prevede questi rigori che è ridicolo e scandaloso”.