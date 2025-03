Vitor Roque è il calciatore più caro mai acquistato in Brasile: circa 152 milioni di reais

(ANSA) - SAN PAOLO, 28 FEB - La squadra di calcio brasiliana del Palmeiras ha confermato l'ingaggio dell'attaccante Vitor Roque, di 20 anni, del Barcellona ed in prestito al Betis. L'ufficializzazione dell'acquisto è avvenuta oggi, secondo quanto riportato dal sito di notizie brasiliano Uol. L'attaccante brasiliano ha firmato un contratto di 5 anni, diventando l'acquisto più costoso di sempre non solo del Palmeiras ma di tutto il calcio brasiliano. La transazione è stata infatti conclusa per 25,5 milioni di euro (circa 152 milioni di reais), con il Palmeiras che ha acquisito l'80% dei diritti economici del giocatore. L'accordo prevede un ulteriore bonus di fino a 5 milioni di euro (circa 30,4 milioni di R$) per obiettivi raggiunti, mentre il Barcellona trattiene il 20% dei diritti economici per future negoziazioni.

"Sono molto orgoglioso di far parte della famiglia Palmeiras. Questi sono giorni tesi, molta ansia per me e la mia famiglia, ma per fortuna tutto ha funzionato alla fine. È un onore indossare la maglietta del più grande campione del Brasile" ha detto Vitor Roque, sul sito ufficiale della squadra di San Paolo. (ANSA).