Vittoria folle dell'Italia: 5-4 a Israele. Decisivo Sandro Tonali

La seconda partita di Gennaro Gattuso in carica come CT dell'Italia è una delle prestazioni più folli della storia della Nazionale Italiana. Nell'atmosfera surreale dello stadio neutrale di Debrecen semi vuoto, gli Azzurri soffrono, risorgono, risoffrono e risorgono un'altra volta. Alla fine di una maratona infinita, è la squadra italiana a portarsi a casa tre punti vitali, vincendo con il pirotecnico risultato di 5-4, dopo una serie di sorpassi, controsorpassi e autogol.

A passare in vantaggio dopo 16 minuti sono gli israeliani con un goffo autogol di Locatelli. L'Italia cerca di mettere sotto gli avversari e ci pensa Moise Kean con una rete prima dell'intervallo ristabilire la parità. A inizio ripresa il primo spezzone folle dei secondi quarantacinque minuti: al 52' Dor Peretz rimette in vantaggio Israele ma in 4 minuti Kean e Politano ribaltano tutto e portano il parziale sul 3-2 per la squadra di mister Gattuso. All'81°, appena entrato, Raspadori sembra mettere in ghiaccio la gara con il poker. Ma incredibilmente tra 87° e 89° Israele pareggia i conti: prima un altro autogol imbarazzante, questa volta causato da Bastoni, poi la doppietta di Dor Peretz lasciato colpevolmente solo. Quando tutto sembra finito, al 91° è Sandro Tonali con un tiro-cross sorprende il portiere avversario e segna il gol decisivo che porta in cascina tre punti folli.