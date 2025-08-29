Vocalelli sul Milan: "La società sta dimostrando di voler rovesciare la situazione"

Il mercato rossonero si arricchisce di un nuovo colpo: il Milan ha chiuso per Cristopher Nkunku che, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche e oggi pomeriggio firmerà il suo contratto quadriennale con il Milan. A commentare, positivamente, l'acquisto è il giornalista Alessandro Vocalelli questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Le parole di Vocaleli: "Se non è sicuramente un periodo brillante dal punto di vista del campo per il Milan, è altrettanto vero che la società sta dimostrando, confermando, di voler rovesciare la situazione, impegnandosi al massimo per rinforzare il gruppo. Cosi, dopo aver abbandonato prima la pista Boniface e poi quella che portava ad Harder, i dirigenti hanno piazzato un colpo di primissimo livello".

Continua Vocalelli sul colpo Nkunku: "Perché Christopher Nkunku, come racconta bene il suo curriculum, non è né una promessa, né una scommessa. Piuttosto è un attaccante nel pieno della maturità, con i suoi ventisette anni, una frequentazione di squadre di primissimo livello - dal Psg al Lipsia per finire al Chelsea - una presenza qualificata in Nazionale (c'era lui accanto a Kolo Muani nella vittoria per 3-1 in casa dell'Italia), una versatilità da attaccante completo"