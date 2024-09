Youth League 2024-2025: tutte le date della competizione

La UEFA Youth League raggiunge la sua 11ª edizione nel 2024/25. Ecco come funziona il nuovo format:

Qualificazione

La competizione si adatta al cambio di formato delle competizioni UEFA per club e includerà le 36 squadre giovanili dei club che si qualificano per la fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 (percorso Champions League).

Il percorso Campioni nazionali è stato riformato per includere i campioni nazionali giovanili di tutte le federazioni affiliate alla UEFA; in precedenza la partecipazione era limitata alle prime 32 federazioni nel ranking.

Se un club si qualifica sia per il percorso Champions League che per quello dei Campioni nazionali, allora accederà automaticamente al percorso Champions League e il posto vacante nel percorso nazionale verrà occupato, in linea di principio, dai secondi classificati della stessa federazione. Nel caso in cui anche i secondi classificati fossero già qualificati attraverso il percorso Champions League, il posto vacante non verrà occupato.

L'Olympiacos, campione in carica di Youth League, parte direttamente dal secondo turno del percorso Campioni nazionali, a meno che non si qualifichi per il percorso Champions League.

Fasi iniziali

La fase campionato rispecchierà la "fase campionato" della Champions League, ma sarà limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta). I primi 22 club si qualificheranno ai sedicesimi di finale.

Il percorso Campioni nazionali consisterà in tre turni giocati con il sistema delle coppe (a eliminazione diretta) con partite in casa e in trasferta. I campioni in carica (se in questo percorso) e i club delle federazioni più in alto nel ranking, accederanno al secondo turno (il numero esatto dipende dal livello delle partecipanti). Al termine del terzo turno, dieci club si qualificheranno per i sedicesimi di finale.

Fase a eliminazione diretta e Final Four

Si giocherà una fase a eliminazione diretta con partite di sola andata a partire dai sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso Champions League) affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni nazionali.

Per gli ottavi di finale si terrà un ulteriore sorteggio aperto.

Il torneo si concluderà, come in precedenza, con una fase finale a quattro squadre (semifinali e finale) giocata in campo neutro.

Date partite

Percorso UEFA Champions League: fase campionato

Prima giornata: 17/18/19 settembre

Seconda giornata: 1/2 ottobre

Terza giornata: 22/23 ottobre

Quarta giornata: 5/6 novembre

Quinta giornata: 26/27 novembre

Sesta giornata: 10/11 dicembre

Percorso Campioni nazionali

Andata primo turno: 18 settembre

Ritorno primo turno: 2 ottobre

Andata secondo turno: 23 ottobre

Ritorno secondo turno: 6 novembre

Andata terzo turno: 27 novembre

Ritorno terzo turno: 11 dicembre

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio sedicesimi di finale: 20 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 11/12 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 4/5 marzo

Quarti di finale: 1/2 aprile

Semifinali: 25 aprile

Finale: 28 aprile