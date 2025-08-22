Zancan: "Sappiamo che le nostre squadre non possono mettere 50-60 milioni di euro per i colpi sul mercato: Boniface può essere un’opportunità"
MilanNews.it
Il giornalista Federico Zancan, in diretta su Sky Sport 24, parla dell'ormai imminente arrivo di Victor Boniface al Milan. Queste le sue dichiarazioni:
"Sappiamo che le nostre squadre non possono mettere 50-60 milioni di euro per i colpi sul mercato: Boniface può essere un’opportunità. È fisico e può giocare ad alti livelli. Ma almeno all’inizio la maglia da titolare la merita Santiago Gimenez che ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli".
Pubblicità
News
Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva di Luca Serafini
Le più lette
3 Capuano: "Cessioni per 185 milioni, acquisti per 110: i tifosi devono attendersi almeno 70-80 milioni di colpi. Altrimenti..."
4 Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Primo Piano
Allegri e il ritorno a San Siro, atto primo. La particolare gestione di Modric e la sfida a Loftus-Cheek e Fofana
live mnLIVE MN - Allegri: "Felice del mercato e di come stiamo lavorando con la dirigenza. In campionato dovremo viaggiare come una crociera"
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com