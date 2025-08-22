Zancan: "Sappiamo che le nostre squadre non possono mettere 50-60 milioni di euro per i colpi sul mercato: Boniface può essere un’opportunità"

Oggi alle 16:30News
di Manuel Del Vecchio

Il giornalista Federico Zancan, in diretta su Sky Sport 24, parla dell'ormai imminente arrivo di Victor Boniface al Milan. Queste le sue dichiarazioni:

"Sappiamo che le nostre squadre non possono mettere 50-60 milioni di euro per i colpi sul mercato: Boniface può essere un’opportunità. È fisico e può giocare ad alti livelli. Ma almeno all’inizio la maglia da titolare la merita Santiago Gimenez che ha dimostrato di saper giocare ad alti livelli".