Zapelloni: "Quelli dell'Inter non sono abituati a essere ammoniti"

L'Inter nella serata di domenica si è ripresa il primo posto in classifica con una vittoria netta a San Siro contro il Bologna, che la squadra di Vincenzo Italiano ha reso una sconfitta meno pesante con il gol nel finale. I nerazzurri comandano con un punto di vantaggio sul Milan che, a sua volta, ne conserva uno di scarto rispetto al Napoli terzo in classifica: tra questo trio e la quarta e la quinta si è creato un piccolo solco che potrebbe essere ampliato con i recuperi delle gare posticipate per la Supercoppa Italiana.

Nello studio di Pressing, in onda come ogni domenica sera sulle reti di Sport Mediaset, nel commentare l'arbitraggio di Guida, accusato di aver gestito male i cartellini da parte della formazione interista, il giornalista Umberto Zapelloni ha commentato così: "Quelli dell’Inter non sono abituati a essere ammoniti: sono quelli che fanno più falli di tutti e non vengono mai ammoniti… È così".