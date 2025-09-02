Zazzaroni convinto: "Il Milan è meglio dello scorso anno"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è stato intervistato come ospite sulle frequenze di TMW Radio nel corso della puntata di martedì della trasmissione Maracanà. Durante il suo intervento si è incentrato sulle prime giornate di campionato e sul calciomercato concluso, soffermandosi sulle due big fuori dalle coppe: "Milan e Lazio? La Lazio non si è rafforzata ma neanche indebolita. Il Milan mi incuriosisce, ha molta qualità in alcuni giocatori ma dietro mi fa paura. Nelle quattro il Milan ce lo vedo".

Poi ha fatto la griglia dietro il Napoli che vede favorito: "L'Inter non si è indebolita, quindi lei subito dopo Napoli. Se avesse fatto l'operazione Lookman, avrebbe un giocatore che in rosa ora non ha. Il Milan è meglio dello scorso anno, la Juve la devo ancora capire ma Zhegrova e Openda sono buoni colpi, vedremo chi giocherà però. Lì davanti hai tanti giocatori. Vlahovic per me è più forte di David, mi aspetto che giochi, visto che lo paga 12 mln. E che Comolli a dicembre si presenti dai procuratori e provi un accordo per allungare il contratto. Sarà quasi impossibile ma devi provarci. C'è gente che spende 150 mln per Isak, non ce ne sono così forti in giro. Io metto Napoli, Inter, Juve e Milan. Chivu? E' molto intelligente, sveglio, qualche scivolone ci sta, come con l'Udinese. Ha i giocatori, forse serviva una rinfrescata in mezzo al campo ma ha un'Inter ancora forte".