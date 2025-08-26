Zazzaroni: "Non riesco a riconosce la mano di Tare: stretto fra paletti societari non abbattibili"

Il calciomercato del Milan non sembra essere finito, anche dopo Conrad Harder. Iniziata con la cessione di Tijjani Reijnders, l'estate rossonera è stata caratterizzata da diverse altre partenze e da molti arrivi (sette al momento), in barba a tutti i proclami che sono stati fatti di una volontà di non rivoluzionare la rosa. Del modus operandi del club rossonero ne ha parlato oggi il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che ha scritto un Editoriale dal titolo eloquente: "AC Milan Trading Center".

Le parole di Zazzaroni sull'operato di Igli Tare, nuovo ds rossonero: "Nella prima campagna acquisti affidata a Tare, uno tra i migliori operatori di mercato d'Europa, non riesco ancora a riconoscere la sua mano: è come se Igli fosse frenato, trattenuto, stretto fra paletti societari non abbattibili. Questo Milan - Tare lo sa bene - aveva assoluto bisogno di un grande difensore e un centravanti di livello e invece si ritrova senza l'uno e l'altro, ma - ad esempio - con tre play per il solo campionato: Modric, Jashari e Ricci. Il motivo è semplice: l'ex torinista, pagato 27 milioni e, per carità, buon giocatore, era stato prenotato a gennaio quando Allegri e Tare non erano nemmeno delle ipotesi".