Zazzaroni: "Può il Milan diventare una società di trading? Competitività va a farsi friggere"

Il calciomercato del Milan non sembra essere finito, anche dopo Conrad Harder. Iniziata con la cessione di Tijjani Reijnders, l'estate rossonera è stata caratterizzata da diverse altre partenze e da molti arrivi (sette al momento), in barba a tutti i proclami che sono stati fatti di una volontà di non rivoluzionare la rosa. Del modus operandi del club rossonero ne ha parlato oggi il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che ha scritto un Editoriale dal titolo eloquente: "AC Milan Trading Center".

Ivan Zazzaroni si pone delle domande sulla strategia globale del Milan: "Il punto è quello che ho tentato di spiegare più volte ponendo anche domande a Furlani che non hanno mai ottenuto risposte: può il Milan diventare una società di trading? Chi spiega a tifosi che hanno vinto tanto questa trasformazione? La mission di un fondo (Elliott) è quella di gestire l'asset rilevato, ripulirlo di una grossa parte dei debiti e infine rivenderlo. Nel frattempo però la competitività va a farsi friggere. Spero di sbagliare ma, se così non fosse, una società che si rispetti, importante come il Milan, dovrebbe innanziutto chiarire ai tifosi come stanno effettivamente le cose e la filosofia alla quale si ispira, quali gli obiettivi reali".