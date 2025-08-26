Zazzaroni: "Questo Milan sta facendo il possibile per ricordarci di avere una priorità: i conti a posto"

Il calciomercato del Milan non sembra essere finito, anche dopo Conrad Harder. Iniziata con la cessione di Tijjani Reijnders, l'estate rossonera è stata caratterizzata da diverse altre partenze e da molti arrivi (sette al momento), in barba a tutti i proclami che sono stati fatti di una volontà di non rivoluzionare la rosa. Del modus operandi del club rossonero ne ha parlato oggi il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che ha scritto un Editoriale dal titolo eloquente: "AC Milan Trading Center".

Le parole di Zazzaroni sull'obiettivo del mercato del club Milan: "Questo Milan tanto Elliott e un po' Red Bird sta facendo il possibile per ricordarci di avere una priorità: i conti a posto. Per ottenere i quali si concentra prevalentemente sul trading, trascurando lo "strengthening", ossia il rafforzamento della squadra. E invece l'obiettivo dovrebbe essere proprio quello di rispettare il nome che porta (Milan) offrendo a un tecnico pluriscudettato (Allegri) e a una tifoseria presentissima e attiva un organico da titoli, almeno potenzialmente".