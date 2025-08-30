Zazzaroni sul mercato del Milan: "Rabiot, Akanji e lo scambio Dovbyk-Gimenez, queste le richieste di Allegri"
MilanNews.it
Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport ha scritto così, attraverso un post sul proprio profilo Instagram dopo la bella vittoria del Milan contro il Lecce, la prima di mister Allegri in questo campionato di Serie A. Questo quanto riportato da Zazzaroni sul mercato estivo del Milan:
"Rabiot, Akanji e lo scambio Dovbyk-Gimenez: queste le richieste di Allegri per completare in meno di tre giorni un Milan da primi posti. Il francese l'acquisto più complicato, il difensore dovrebbe arrivare e Dovbyk è vincolato alla volontà del messicano".
Pubblicità
News
Allegri su Estupinan: "Sono contento della prestazione che ha fatto, è cresciuto molto nel secondo tempo"
Le più lette
1 LIVE MN - Il Milan ha il sì di Dovbyk: Jimenez, col Bournemouth ballano 2-3 milioni. Contatti con Rabiot
3 Bennacer-Juventus, Romano: "Anche chi è vicino al calciatore fa sapere di non avere riscontri particolari"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Il Milan ha il sì di Dovbyk: Jimenez, col Bournemouth ballano 2-3 milioni. Contatti con Rabiot
Finalmente Loftus-Cheek, l'inglese torna al gol e lancia un chiaro messaggio a tutti: "Power is nothing without balance"
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com