Zazzaroni sul mercato del Milan: "Rabiot, Akanji e lo scambio Dovbyk-Gimenez, queste le richieste di Allegri"

Zazzaroni sul mercato del Milan: "Rabiot, Akanji e lo scambio Dovbyk-Gimenez, queste le richieste di Allegri"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:24News
di Niccolò Crespi

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport ha scritto così, attraverso un post sul proprio profilo Instagram dopo la bella vittoria del Milan contro il Lecce, la prima di mister Allegri in questo campionato di Serie A. Questo quanto riportato da Zazzaroni sul mercato estivo del Milan:

"Rabiot, Akanji e lo scambio Dovbyk-Gimenez: queste le richieste di Allegri per completare in meno di tre giorni un Milan da primi posti. Il francese l'acquisto più complicato, il difensore dovrebbe arrivare e Dovbyk è vincolato alla volontà del messicano".