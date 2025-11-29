Zille: “Forse durante le partite Allegri è l’allenatore più pazzo che ho mai visto da così vicino"

Federica Zille, giornalista di Dazn, si è così espressa a Radio Rossonera raccontando il derby da bordocampo: “Forse durante le partite Allegri è l’allenatore più pazzo che ho mai visto da così vicino, poi nelle dichiarazioni post partita Spalletti è più imprevedibile, Conte tira fuori delle stoccate pazzesche a differenza di Allegri che è sempre molto misurato. Nei novanta minuti da bordocampo come Allegri non ce ne sono. Al di là delle varie scaramucce Acerbi-Leao, sull’episodio del rigore fatico ad avere un’opinione netta. Sarei più per dire che quello è calcio di rigore, lo prende nettamente sul piede. In passato è stato deciso così e anche quest’anno quando invece non è stato deciso in modo analogo Rocchi ha detto che avevano sbagliato quindi dobbiamo abituarci che quello lì è calcio di rigore. Ad esempio la tirata di capelli a Leao a palla lontana, se fosse stata volontaria visto che Acerbi dice che non lo è stata, avrebbe portato all’espulsione a prescindere dalla posizione della palla. È stato però un metro arbitrale poco costante nell’arco dei novanta minuti”.

VERSO MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"È normale - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Milan-Lazio - che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo. Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata. Sarà un mese bello da vivere, c'è anche la Coppa Italia contro la Lazio. La Coppa Italia è un obiettivo, a Roma a maggio si sta sempre molto bene. Poi c'è anche la Supercoppa, che non sarà semplice. Ma facciamo un passettino alla volta, la partita di domani contro la Lazio sarà comunque differente da quella in Coppa Italia".