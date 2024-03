Zirkzee torna al Bayern? Rumenigge: "Deciderà Eberl. Non so se la clausola viene attivata o no"

In un giorno delicato come questo, dove il Bayern Monaco si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Champions League contro la Lazio, il dirigente dei bavaresi Karl-Heinze Rumenigge ha concesso una lunga ed interessante intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati, come ad esempio il futuro di Joshua Zirkzee nella prossima stagione, giocatore che interessa a tantissimi club in Italia, fra i quali il Milan, e che il Bayern potrebbe riportare in Bundesliga attivando la clausola di riacquisto pagando al Bologna 40 milioni di euro.

In merito a questa possibilità Rumenigge ha detto: "Abbiamo appena preso un nuovo Sportvorstand (più di un d.s., ndr ) Max Eberl. Non mi voglio immischiare nel suo lavoro, deve dimostrare di avere le grandi qualità che io credo abbia. Non voglio condizionarlo. Non so se la clausola viene attivata o no, fa parte del mercato che si farà in estate".

Zirkzee a Bologna è la rivelazione in A. Siete più orgogliosi per averlo scoperto o dispiaciuti per non averlo tenuto?

"Ricordo l’ultimo mio anno come a.d., lui ha giocato bene e quando Flick lo ha messo in campo ha sempre segnato gol pesanti, non il quarto o il quinto della partita. Ci ha fatto vincere match importanti: sono contento per lui che stia facendo bene, lo merita, l’ho sempre visto giocare bene da noi. La sua sfortuna era avere davanti uno come Lewandowski".