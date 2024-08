Zlatan Ibrahimovic non presente all'Olimpico per Lazio-Milan

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, non è presente allo stadio Olimpico di Roma e non ha assistito a Lazio-Milan.

Sarebbe stato molto più utile, in un momento così delicato per la squadra e per Fonseca, essere vicino all'allenatore da lui scelto e ai giocatori che, da dirigente, devono seguire il suo esempio.