Zlatan Ibrahimovic sarà tedoforo in vista di Milano-Cortina 2026
È partito qualche giorno fa, il 26 novembre, il viaggio della fiaccola olimpica che dal braciere di Olimpia arriverà fino a Milano, allo stadio di San Siro, dove verrà celebrata la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali che si terranno dal 6 al 22 febbraio tra la città meneghina e Cortina. Un evento unico che condizionerà anche il campionato di Serie A: è proprio in quel weekend che si dovrebbe giocare la partita tra Milan e Como che la Lega di Serie A vuole far giocare in Australia.
In attesa di capire quale sarà la decisione, la fiaccola viaggia e comincerà il suo percorso italiano giovedì 4 da Roma. Tra i vari tedofori previsti da qui a febbraio, oggi è stato annunciato anche Zlatan Ibrahimovic. Saranno tantissimi i campioni dello sport che si succederanno in questo onore, anche il campione svedese che ancora oggi vive Milano.
