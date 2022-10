Pagelle Primavera - Coubis errore decisivo, Nava miracoloso. Lazetic spreca troppo

Le pagelle di Milan-Empoli di Primavera 1:

Nava 7: l'intervento nel primo tempo su Dragoner è una perla assoluta. Quando l'Empoli calcia in porta risponde sempre presente. Sul gol si allarga per ricevere palla da Coubis, che sbaglia lo stop e regala la rete all'Empoli.

Bakoune 5: è il solito treno su quella fascia, ma in questa occasione senza metterci la qualità che abbiamo visto in questo inizio di stagione.

Simic 6: non è dominante come contro il Chelsea, ma la prestazione di quantità non manca. Bene anche in fase di impostazione.

Coubis 4,5: fino al gol la sua era ancora una prestazione onesta, ma l'errore sulla rete dell'Empoli gli abbassa in maniera verticale il voto. Errore pesante e decisivo.

Bozzolan 5,5: anche lui spinge molto sulla corsia di sinistra, ma a differenza di Bakoune mette più precisione nei cross per Lazetic.

Pluvio 5: Abate lo schiera in mezzo al campo, ma non si fa mai vedere. Brutta prestazione. (72' Longhi 6: entra e ridà vivacità alla squadra. Sfiora il gol del pareggio)

Eletu 5,5: bene in fase di impostazione, meno bene in quella difensiva. Spesso si trova a rincorrere gli avversari. (85' Zeroli sv)

Gala 5,5: prova a dare qualche scossa durante la gara, ma non è giornate anche per lui.

Omoregbe 5: primo tempo da fantasma per l'esterno rossonero, che viene sostituito all'intervallo da Abate. (45' Alesi 6,5: ci mette qualità nelle sue giocate. Davanti prova a creare, ma Lazetic spreca in più occasioni. Ingresso positivo)

Lazetic 5,5: sta entrando sempre più in forma e si vede dalla quantità di occasioni che si crea, ma spreca troppo in una partita delicata. (72' Mangiameli 5,5: entra ma non si vede. E' spento)

Traorè 6: come sempre è l'uomo in più di questa squadra: tanti dribbling, tanta qualità ma oggi è mancata la precisione.

Abate 6: aveva l'occasione per continuare nel suo bel periodo, ma Coubis lo tradisce sul più bello.