Pagelle - Leao ancora decisivo, Maignan nel bene e nel male. Questo Fofana ha bisogno di un vice, questa squadra di una punta vera

PAGELLE COMO-MILAN

All. Sergio Conceiçao 6,5

Il Milan non brilla e non segna avere troppa voglia. Ma se su quattro partite ne vinci tre in rimonta, qualcosa sull'energia conferita da questo allematore bisogna dire.

Maignan 6

Respinge coi pugni un tiro dalla distanza nel primo tempo, poi si fa sorprendere sul suo palo in occasione del gol di Diao: è il secondo errore consecutivo dopo quello col Cagliari. Si rifà con la grande parata su Belotti nel finale.

Royal 6

Fadera lo brucia in un paio di occasioni nel primo tempo, ma poi cresce. Soprattutto nel secondo tempo, spinge bene e non si fa sorprendere dietro.

Tomori 6

Deve rincorrere all'indietro sia Cutrone che Fadera: non sbaglia.

Thiaw 6

Ennesima gara da titolare, esce per un problema muscolare. Non commette errori gravi.

Theo 6,5

Un po' troppo superficiale, sicuramente non sostanzioso, ma è il suo gol che rianima il Milan.

Bennacer 5

Tocca tante troppe volte il pallone ed è impreciso. Non ne ha atleticamente per fare la differenza con l'intensità di gambe che lo contraddistingue.

Fofana 6

Si vede che ha il fiato un po' corto. Recupera tanti palloni, altri li gestisce malino. C'è assoluto bisogno di prendere un centrocampista che lo faccia rifiatare.

Reijnders 5,5

Gioca sempre sempre sempre e la lucidità, inevitabilmente, viene a mancare. Ha una grande occasione nel primo tempo per segnare, ma calcia in bocca a Butez. Nel secondo tempo è un po' assente.

Pulisic 5

Si deve arrendere a fine primo tempo per infortunio. Ma non è stato il solito Pulisic: poco incisivo, poco preciso, poco presente; da un suo errore, addirittura, è nata una delle azione più pericolose del Como. Speriamo non sia un problema grave perché, anche se la partita di oggi non è stata eccezionale, il Milan dipende tanto dal suo numero 11.

Jimenez (dal 46') 5,5

Ha sul piede due grandi occasioni per segnare, ma si fa ipnotizzare. Aiuta bene Royal nel finale.

Morata 5

Fa tutto tranne l'attaccante. In area non si vede mai, anche se va a recuperare e a giocare diversi palloni dietro. A questa squadra serve una punta vera. Servirà già a Torino, perché il giallo subito da Morata gli farà saltare Juve-Milan.



Abraham (dal 46') 7

L'assist per Leao vale la vittoria.

Leao 7,5

È l'unico che crea pericoli: le uniche due grosse occasioni dei rossoneri prima dei gol nascono da sue azioni personali. Bellissimo il movimento e il gesto tecnico con cui segna l'1-2.