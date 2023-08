-1 alla fine del mercato: Furlani lavora sodo per gli ultimi regali per Pioli

Il mercato del Milan è stato già tanto scoppiettante che non poteva chiudersi senza alcune possibili nuove sorprese nelle ultimissime ore. Sono nove gli acquisti portati a termine (Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Reijnders e Musah), diversi gli addii importanti (oltre al non riscatto di Brahim Diaz, si registrano le cessioni importanti di Tonali, Messias, De Ketelaere, Saelemaekers e Rebic tra le altre), ma il lavoro per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non è ancora terminato.

Anzi, nelle ultimissime ore è addirittura aumentato a causa delle resistenze - più o meno inaspettate - del Porto per Mehdi Taremi. Nel pomeriggio di ieri, l'attaccante iraniano sembrava vicinissimo al Milan: 15 milioni circa ai lusitani più un contratto triennale al calciatore, ma, in serata, alcune condizioni sono cambiate per l'inserimento nella trattativa del potentissimo agente Jorge Mendes, il quale avrebbe chiesto un aumento salariale per la punta 31enne. Furlani e Moncada hanno passato la notte a Casa Milan per limare i nuovi dettagli, cercando, comunque, di portare a termine positivamente la trattativa e regalare a Pioli l'altro 9 che tanto desidera. Aggiornamenti lungo tutto il corso della giornata.L'altro regalo che ha chiesto Pioli è di avere una rosa adeguata numericamente, cioè con un numero di giocatori giusto per le competizioni da sostenere in questa stagione. Furlani e Moncada, di conseguenza, hanno lavorato lunga tutta l'estate per liberarsi degli esuberi, riuscendo a cedere diversi calciatori, tranne tre (Origi, Ballo-Touré e Caldara) che si cercherà di piazzare in queste ultime ore di mercato. Al momento, però, non ci sono offerte per nessuno di loro che soddisfino le parti in causa. Anche in questo caso, si lavorerà fino alle 20 del primo settembre per mettere tutte le cose al loro posto... come desidera Pioli.