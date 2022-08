Adli ha bisogno di tempo e studia alla scuola di Stefano Pioli. Intanto è già entrato in "famiglia"

MilanNews.it

Yacine Adli si è reso protagonista di un bellissimo precampionato tra luglio e agosto. Il francese classe 2000 arrivato in rossonero effettivamente da quest'estate, è stato una delle note positive delle amichevoli di preparazione, destando la curiosità della maggior parte dei tifosi. Proprio questi ultimi sono rimasti interdetti nel non vederlo neanche un minuto in campo contro Udinese o Atalanta. C'è da preoccuparsi? Anzi.

A scuola

Come sottolineato anche nel podcast di MilanNews.it un paio di giorni fa (QUI), non c'è nessun caso Adli. Il francese sta semplicemente studiando il suo ruolo in un campionato e in un mondo diverso rispetto a quello a cui è stato sempre abituato. Yacine arriva da un campionato giocato quasi interamente da mezz'ala, Pioli gli chiederà di giocare trequartista, in fascia o addirittura nella linea di centrocampo a 2. C'è bisogno di tempo per assimilare tutti questi concetti e per trovare la giusta intesa con i compagni di squadra. Inoltre il Milan a oggi ha altri due trequartisti di ruolo come Brahim e De Ketelaere: questo dovrebbe far contenti i tifosi. Pioli ha tante soluzioni e non vede l'ora di utilizzarle a suo piacimento. L'inserimento sta andando alla grande e Adli presto verrà schierato, chissà che non lo si possa vedere già contro il Bologna.

Parte della famiglia

A scacciare ulteriormente i sospetti di un possibile caso, che sono assolutamente infodati visto anche il poco tempo dallo sbarco di Adli a Milanello, c'è il suo ambientamento a livello umano nella squadra. Già in conferenza il ragazzo aveva sfoggiato doti di italiano importanti, sintomo di grande professionalità e desiderio di mettersi in gioco. Anche con i compagni di squadra è stata mostrata subito intesa: lo abbiamo visto in una storia di Leao oppure difendere Daniel Maldini dai giocatori del Colonia. Ieri, Adli è stato protagonista del Meet&Greet con alcuni fortunati tifosi con cui si è fatto diverse foto e a cui ha firmato le magliette. Adli, in serata, ha pubblicato nelle storie una foto dell'evento e ha scritto: "Famiglia", accompagnando il tutto da un cuore rosso e uno nero. Vi sembra un ragazzo in difficoltà?