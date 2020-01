Bennacer giganteggia in questo 2020, ma i cartellini devono diminuire

Una delle poche note positive di questo inizio 2020 è Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, dopo un inizio sotto le aspettative, sta letteralmente giganteggiando in mezzo al campo. Contro Sampdoria e Cagliari è stato tra i migliori in campo. Ovviamente il classe ’97 non è perfetto, deve ancora migliorare sotto tanti aspetti – è il giocatore più ammonito di questa Serie A insieme a Romero - ma le qualità ci sono. Non a caso ha tolto il posto all’esperto Lucas Biglia, complice anche un infortunio pesante che lo terrà fuori dal campo per almeno due mesi, giocatore per il quale Pioli ha sempre avuto grande stima e su cui puntato tanto anche ai tempi della Lazio.

IL DUO CON KESSIE’ - Tra le note liete della prestazione del Milan alla Sardegna Arena, in una gara certamente complicata e non scontata, c'è stata senz'altro la prova di Ismal Bennaer, schierato da Stefano Pioli come schermo centrale del 4-4-2 al fianco di Franck Kessiè. Un "binomio" che ha funzionato, sia come schermo che come prima arma di ripartenza, potendo godere della gestione dell'ivoriano e della sua fisicità, bravo nell'affrontare i duelli in mezzo al campo senza commettere tanti errori, come capitano fino a questo punto del campionato. Che sia finalmente questa la formula giusta per la mediana?

UN DATO PREOCCUPANTE - Ismael Bennacer, ammonito nel corso di Cagliari-Milan, ha ricevuto l'ottavo giallo del suo campionato, superando il dato dello scorso anno quando era stato sanzionato in totale sette volte. Al prossimo cartellino il centrocampista algerino tornerà nuovamente in diffida. Inoltre, il centrocampista rossonero, è il più ammonito della Serie A insieme a Romero, difensore del Genoa.