Caldara scalda i motori: pronto a dare supporto a capitan Romagnoli

Trentatré e tredici, due numeri che al Milan rievocano grandi ricordi, soprattutto se letti sulle spalle di due difensori. Una volta era Sandro Nesta 13 e Thiago Silva 33, oggi potrebbe essere Alessio Romagnoli 13, Mattia Caldara 33, corsi e ricorsi storici per una coppia di giovani che ha voglia di far bene e dar vita ad un ciclo importante. I paragoni in questo momento potrebbero essere pesanti, ma Alessio e Mattia hanno tutte le qualità per arrivare in alto e diventare una delle coppie più forti della serie A.

CAPITANO. Romagnoli da questa stagione, dopo l’addio di Bonucci, è stato scelto come simbolo dalla società. Un giovane capitano, che a soli 23 anni si è preso la responsabilità di indossare una fascia pesante, un’investitura arrivata all’interno dello spogliatoio, dopo un rinnovo di contratto effettuato nel pieno della tormenta, quando qualcuno ha deciso di scappare Alessio è rimasto e si è fatto cario di ulteriori responsabilità. La gara di Napoli non è stata facile per nessuno, ha commesso qualche sbavatura ma va messo in preventivo per chi vuole ancora crescere e maturare nei big match.

RINFORZI. La società ha voluto creare una coppia difensiva futuribile e in estate è arrivato dalla Juve Mattia Caldara, uno dei difensori più promettenti della serie A. Dopo buone stagioni all’Atalanta, in cui era abituato a giocare nella difesa a tre, Gattuso ha preferito concedergli un pò più di tempo per apprendere i meccanismi della difesa a quattro, e per questo non ha giocato nella trasferta di Napoli. Il tecnico però sa che per migliorare bisogna mettere in campo tutta la qualità a disposizione, e Caldara è un top difensore che non può rimanere in panchina. Così Mattia contro la Roma dovrebbe fare l’esordio in serie A con la maglia del Milan a San Siro, altra gara impegnativa e decisiva per la classifica. L’ex Atalanta è un ragazzo molto intelligente che apprende velocemente, e sembra essere pronto per giocare accanto all’amico Alessio, per formare per la prima volta una coppia che potrebbe dare soddisfazioni nel presente e in futuro.