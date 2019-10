Calhanoglu deludente? I numeri dicono il contrario: il turco ha messo lo zampino in 7 dei 10 punti del Milan

Se si esclude l'ultima partita contro il Lecce nella quale è stato senza dubbio il migliore in campo con un gol, un assist e tante belle giocate, Hakan Calhanoglu è stato uno dei giocatori rossoneri più criticati in questo avvio stagione, ricevendo anche dei fischi da parte dei tifosi milanisti. Eppure, guardando i numeri, il suo iniziato di campionato non è stato così negativo.

CONTRIBUTO IMPORTANTE - Come riporta gazzetta.it, il turco ha messo lo zampino in sette dei dieci punti del Milan in campionato: gol da tre punti contro il Brescia, rigore procurato a Verona che ha portato un altro successo e infine la rete e l'assist a Piatek contro il Lecce che sono stati decisivi per il pareggio finale. Si tratta di un numero importante, che testimonia che, nonostante tutto, il numero 10 milanista ha dato finora un contributo di tutto rispetto alla causa rossonera.

100 PRESENZE - La migliore prestazione stagionale resta comunque quella contro il Lecce, arrivata dopo il cambio di allenatore: con Pioli, Calhanoglu sembra aver ritrovato nuove motivazioni e anche la posizione in campo, che gli permette di giocare più libero, lo sta aiutando a rendere al meglio. Domenica contro la Roma, il turco, che festeggerà le 100 presenze con la maglia del Milan, dovrà confermarsi e provare a portare altri punti alla classifica del Diavolo.