Cardinale sbarca a Milano: prima la Champions, poi il nuovo Milan

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Gerry Cardinale sbarca oggi a Milano per stare vicino alla squadra che contro il Cagliari può conquistare il pass per la Champions League 2026-2027

Era già successo domenica scorsa per il match in casa del Genoa e succederà anche oggi in occasione dell'ultima gara della stagione contro il Cagliari che dirà se il Milan parteciperà o meno alla Champions League 2026-2027: Gerry Cardinale sarà infatti ancora una volta al fianco della squadra rossonera. Il patron milanista parlerà a Max Allegri e ai giocatori prima della partita per dare loro la carica giusta perchè quella contro i sardi è una sfida da vincere a tutti i costi per strappare il pass per la massima competizione europea per club del prossimo anno.

CHAMPIONS CHIODO FISSO

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la Champions è il chiodo fisso nella testa di Cardinale che vuole riportare il Milan a vincere, ma per farlo servirà un mercato estivo importante che è possibile solo con i soldi che arriveranno dalla UEFA. Non ci sono ancora certezze sul suo programma dopo la partita, la scenario più probabile è che riparta subito come le altre volte, ma chissà che l'eventuale qualificazione in Champions non lo convinca a restare qualche ora in più a Milano. Al di là di quello che farà, il numero uno di RedBird ha già iniziato da tempo ad occuparsi del futuro del Milan che in questo momento ha bisogno delle sue attenzioni.

RIVOLUZIONE SOCIETARIA

In caso di arrivo tra le prime quattro, la permanenza di Max Allegri appare scontata, anche perchè scatterebbe in automatico il rinnovo fino al 2028 con aumento dell'ingaggio che passerà da 5 a 6 milioni di euro a stagione. Il tema più caldo resta però la riorganizzazione della società che potrebbe presto avere un nuovo amministratore delegato al posto di Giorgio Furlani. Della scelta se ne sta occupando Massimo Calvelli che sta portando avanti un casting che comprende sia candidati italiani che stranieri. Per quanto riguarda l'area tecnica, l'addio di Igli Tare, che è molto stimato da Allegri, non è più così scontato. In bilico c'è invece Geoffrey Moncada, il quale non ha intenzione di andare al Nizza che lo ha cercato negli ultimi giorni perchè vorrebbe restare in rossonero.