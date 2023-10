Chi al posto di Theo contro la Juventus? Florenzi scelta più logica, ma non è l'unica opzione

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan sarà impegnato a San Siro contro la Juventus, match nel quale Stefano Pioli dovrà fare a meno di due perni della squadra rossonera come Mike Maignan e Theo Hernandez, che saranno entrambi squalificati. A sostituire il portiere francese sarà sicuramente Marco Sportiello, mentre a sinistra dovrebbe giocare Alessandro Florenzi, anche se non è l'unica opzione.

SCELTA PIÙ LOGICA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che l'ex Roma, che non è stato convocato in Nazionale e quindi avrà la possibilità di allenarsi regolarmente a Milanello, è la scelta più logica in vista della partita contro la Juventus. Anche perchè l'alternativa sarebbe Davide Bartesaghi, 17enne terzino milanista che non ha mai giocato titolare in Serie A, ma solo alcuni spezzoni contro Verona, Cagliari e Genoa. E' vero che Pioli ha abituato a scelte coraggiose, ma stavolta dovrebbe andare sul "sicuro".

CAMBIO DI MODULO - C'è però un'altra ipotesi che non andrebbe scartata, vale a dire il cambio di modulo e il passaggio al 3-4-3 come contro il Verona quando mancava proprio Theo Hernandez. In quell'occasione, a destra era stato schierato Musah, mentre a sinistra aveva giocato proprio Florenzi. Da settimana prossima, si capirà qualcosa in più su chi sostituirà il francese.