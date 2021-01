Con Zlatan il Milan è più forte. Lo svedese stupisce ancora, a Cagliari sarà di nuovo totem

Minuto 85 di Milan-Torino: Zlatan Ibrahimovic toglie la casacca, completando il suo rientro. Lo scorso 18 dicembre, alla notizia del suo infortunio al polpaccio, arrivato in concomitanza al ritorno dal precedente guaio muscolare, partirono le marce funebri per lo svedese. Il club rossonero ragionò inizialmente anche ad un possibile rinforzo per l'attacco, ma ancora una volta il campione di Malmo ha bruciato i tempi. Recuperare da una lesione al polpaccio in meno di un mese è esercizio raro per un ventenne, figuriamoci per un calciatore che va per i quarant'anni.

48 GIORNI SENZA - Il Milan, privo di Zlatan dallo scorso 22 novembre (48 giorni), è riuscito a cavarsela egregiamente, tanto che lo svedese è stato quasi "dimenticato" a livello mediatico. Questo non significa che Ibra non sia fondamentale, ma che la squadra di Pioli è cresciuta a tal punto da reggere l'urto anche senza il suo fuoriclasse. A stupire, in positivo, è stato proprio Leao, capace di fare un salto in avanti importante sotto tutti i punti di vista. La presenza del numero 11 è stata essenziale anche da fuori, come guida del gruppo e prezioso supporto a Stefano Pioli, ora però la squadra potrà riabbracciarlo anche sul terreno di gioco.

AL MOMENTO GIUSTO - In queste settimane è passato in secondo piano il contributo realizzativo di Ibrahimovic nella prima parte della stagione, con dieci reti accumulate in appena sei presenze. Cosa sarebbe successo ad Inter e Juventus se avessero dovuto rinunciare a Lukaku e Ronaldo per lo stesso numero di partite? Difficile ipotizzare che Zlatan possa replicare lo straordinario ruolino di marcia da ottobre e novembre, ma è chiaro che il suo contributo potrà dare più di una mano alla comitiva rossonera. Oltretutto, vista la squalifica di Leao e la positività al Covid di Rebic, già a Cagliari il classe '81 tornerà immediatamente centrale, ma lo sarebbe stato in ogni caso, pronto come sempre a prendersi le responsabilità.