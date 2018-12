Conti a Sky: "Infortuni terribili, ho cercato di nascondere la mia tristezza ma ora sono pronto. Ho un sogno..."

Andrea Conti, ormai in procinto di tornare a tutti gli effetti a disposizione, è stato intervistato da Sky Sport 24 per parlare delle sue condizioni e del momento attuale, suo e della squadra.

Sull'infortunio: "Quando sono arrivato qua è stata un'emozione incredibile, un'emozione indescrivibile, poi ci sono stati questi due infortuni, psicologicamente mi hanno massacrato, ho cercato di nascondere la mia tristezza, ma è stato un anno davvero difficile. Vedi i tuoi compagni soffrire in campo e tu non puoi fare niente per aiutarli. Questa è stata la cosa peggiore per me, spero che il peggio sia passato e adesso sono contento".

Sul momento di forma: "Sto bene, sono stato meglio ma anche peggio. Adesso settimana dopo settimana mi sento sempre meglio, ho fatto allenamenti e qualche convocazione. Sono a disposizione, quando il mister vuole mettermi dentro può contare su di me. Non ho una partita dall'inizio ma qualche spezzone posso farlo, quando il mister vorrà ci sono".

Sull'obiettivo: "Il mio obiettivo è stato sempre quello di riportare il Milan dove merita, sul tetto d'Italia e d'Europa. Non è l'obiettivo solo mio ma di tutta la società, per sarebbe davvero un sogno".

Sulla Champions e Maldini: "Stiamo dimostrando di poterci stare, una società come il Milan non può non puntare alla Champions e al quarto posto. Era già un obiettivo dello scorso anno, ma c'è stato un cambiamento radicale, con tanti giocatori nuovi ed una dirigenza nuova. E' stato più complicato. Quest'anno ci conosciamo meglio, c'è una dirigenza nuova, ma è gente navigata, Maldini, Leonardo. Quando vedo Maldini mi sento in difficoltà. E' da una settimana che ho preso un po' di confidenza, fino a dieci giorni fa faticavo a guardarlo. Per me lui è un esempio, anche per la storia del calcio mondiale non solo del Milan. Per la nostra società il quarto posto è il minimo, dobbiamo puntare a quei traguardi".