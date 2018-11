Conti c’è, un piccolo motivo per sorridere: l’emergenza potrebbe anticipare il suo ritorno in campo

Una luce nel bel mezzo della tempesta. I difensori rossoneri cadono come foglie, ma Gattuso può sorridere per il recupero di Andrea Conti, grande protagonista nell’amichevole in famiglia disputata ieri a Milanello. Due gol, tanta corsa, maggiore coraggio: l’esterno rossonero, come evidenzia Tuttosport, sta prendendo sempre più confidenza con il ritmo partita e con tutti i movimenti tipici di una gara (strappi improvvisi, cambi di direzione, cross e tiri in porta).

ESORDIO - Conti, dunque, viaggia spedito verso il pieno recupero. Con l’emergenza che ha letteralmente intasato l’infermeria di Milanello, è possibile che l’ex atalantino, se la sua condizione dovesse crescere ulteriormente, possa rientrare nelle scelte di Gattuso con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto preventivato. Difficilmente scenderà in campo con la Lazio alla ripresa del campionato, ma nella giornata successiva, ovvero nella sfida interna contro il Parma, potrebbe trovare spazio.

MODULO GIUSTO - Insomma, il calvario di Conti sta per terminare. Per la soddisfazione di Gattuso, che in vista di un possibile ritorno al 3-5-2 (lo impongono le assenze) potrebbe ritrovarsi una valida alternativa per la corsia di destra. Conti, infatti, si trova a suo agio da esterno in un centrocampo a cinque, ruolo che ha esaltato le sue caratteristiche ai tempi dell’Atalanta.