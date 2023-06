CorSera - Futuro De Ketelaere, il nuovo piano del Milan: possibile cessione a titolo definitivo o in prestito

MilanNews.it

Se fino a qualche settimana fa, vale a dire prima dell'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, la permanenza in rossonero di Charles De Ketelaere era praticamente scontata, dopo la rivoluzione dirigenziale il piano del Milan per il belga è cambiato e ora l’ipotesi di una cessione non sembra più un’eresia. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il futuro dell'ex Brugges è un vero e proprio rebus.

CESSIONE POSSIBILE - Senza Maldini e Massara, cioè coloro che un anno fa lo hanno portato a Milanello con un investimento di 35 milioni di euro, il destino di De Ketelaere sembra essere segnato, anche perchè Stefano Pioli, che lo ha lasciato in panchina nella partite più importanti della stagione, difficilmente vorrà puntare ancora su di lui. E così si aprono due scenari piuttosto logici: la cessione a titolo definitivo o la cessione in prestito.

SI ATTENDONO OFFERTE - In via Aldo Rossi sono in attesa di offerte: per la cessione a titolo definitivo servirà però una proposta di almeno 28 milioni di euro, vale a dire la cifra che permetterebbe al Milan di non fare una minusvalenza. In caso di addio, al momento tutt'altro che scontato, i rossoneri hanno comunque già pronto il nome del suo possibile sostituto: si tratta di Arda Guler, trequartista classe 2005 che milita nel Fenerbahçe e nella nazionale maggiore turca.