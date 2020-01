CorSera - Ibra is back: a Cagliari il miglior Milan della stagione, con Zlatan punto di riferimento

Sì, è tornato. Non ci sono dubbi. "Ibra is back". E con lui - si spera! - anche il Milan. Ci ha messo un attimo, Zlatan, a (ri)prendersi il Diavolo. Maldini e Boban volevano un leader: accontentati. Mister Pioli un trascinatore in campo: fatto! I rossoneri sembrano un’altra squadra. Ok, serviranno almeno un paio di controprove, ma l’impressione, sottolinea il Corriere della Sera, è che qualcosa sia successo.

NUOVO MILAN - A Cagliari si è visto il miglior Milan della stagione. A convincere è stata soprattutto la prova di carattere, il senso di squadra. Romagnoli e compagni, guidati da un Ibrahiomovic super, hanno saputo soffrire e stringere i denti nel primo tempo per poi piazzare il colpo decisivo nella ripresa. È stata la vittoria del nuovo Milan - scrive il CorSera - nuovo nel modulo e soprattutto negli uomini. Fuori Suso e Piatek, dentro Leao e Castillejo, brillante ala destra: il 4-4-2 sembra essere la strada da seguire.

EFFETTO IBRA - E poi c’è Zlatan, ovviamente, un punto di riferimento per tutti. Con lui è tutto un altro Milan. Si è visto subito. “Qualcosa è cambiato”, ha ammesso Pioli nel dopo-partita, evidenziando così il ritrovato entusiasmo di un gruppo che sembrava essersi smarrito. Eccolo il tanto sbandierato effetto Ibrahimovic: con lui in campo, tutti hanno meno paura.