CorSera - Il Milan torna a vincere e puntella la panchina di Gattuso: decisivo il cambio di modulo

Il Milan di Rino Gattuso non è morto: i giocatori rossoneri non hanno voltato le spalle al loro allenatore nel momento del bisogno e la vittoria di ieri contro la Sampdoria ha rinsaldato la panchina di Ringhio che, dopo le due sconfitte di fila contro Inter e Betis, era finito nel mirino delle critiche. Ovviamente non può bastare una partita per dire che la crisi è definitivamente alle spalle, ma quello di ieri è certamente un primo passo fuori dal momento difficile.

CAMBIO MODULO - A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera che spiega che mercoledì contro il Genoa, nel recupero della prima giornata, il Diavolo ha una chance importante: con una vittoria, infatti, il Milan farebbe un salto importante in classifica, avvicinandosi ancora di più ai primi posti. Contro il Grifone sarà un bel test per i rossoneri e vedremo se Gattuso deciderà di confermare le due punte dal primo minuto. Questa novità tattica è stata decisiva ieri sera contro la Samp, anche se nel post-partita il tecnico milanista sostenuto con convinzione che la vittoria non è stata conseguenza esclusiva del cambio di modulo, vale a dire il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2.

GOL SUBITI - A segnare la rete decisiva è stato Suso, autore anche lui, come Higuain e Cutrone, di un'ottima partita. La strada intrapresa dal Diavolo sembra essere quella giusta, ma ci sono diversi problemi da risolvere, in primis quello che riguarda i gol subiti: il Milan ne ha incassati infatti due pure ieri sera, facendo salire a 15 le partite di fila in Serie A in cui i rossoneri non sono riusciti a tenere la porta inviolata. C'è quindi qualcosa da sistemare, ma ieri era soprattutto importante vincere e puntellare la panchina di Rino Gattuso.