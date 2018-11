CorSera - Il Milan vuole Ibra e Ibra vuole il Milan: intesa per sei mesi, ma prima i rossoneri devono capire se possono permetterselo

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero sembra essere sempre più vicino: le parti avrebbero infatti raggiunto l'intesa per un contratto di sei mesi a 2,7 milioni di euro netti. Dopo averci pensato un po', lo svedese ha dato il suo ok a questa soluzione e ha abbandonato l'idea di un accordo anche per la prossima stagione. Ma lui, come riporta questa mattina il Corriere della Sera, è certo di proseguire pure il prossimo anno perchè è convinto che anche a 37 anni dimostrerà che il Diavolo ha fatto bene a riprenderlo.

INTESA DI MASSIMA - Il Milan vuole Ibra e Ibra vuole il Milan. Si può riassumere così tutta la vicenda e alla fine tutti dovrebbero essere soddisfatti: i rossoneri e Gattuso avranno la terza punta da affiancare a Higuain e Cutrone, mentre lo svedese avrà la possibilità di tornare a giocare in un campionato competitivo e potrà provare l'impresa di riportare il Diavolo in Champions League. Superata la questione durata del contratto e raggiunta un'intesa di massima, ora toccherà al club di via Aldo Rossi decidere se è nelle condizioni di chiudere l'operazione.

SANZIONI UEFA - Leonardo è stato chiaro fin da subito su questo punto sia con Ibrahimovic che con il suo procuratore Raiola: il Milan lo rivuole, ma prima dovrà capire se può permetterselo. Ovviamente, tutto ruota intorno alle sanzioni UEFA che sono attese per la prima metà di dicembre. In particolare, in caso di multa elevata, il club rossonero potrebbe essere costretto a fare delle scelte e dare priorità a rinforzare difesa e centrocampo, cioè i due reparti falcidiati dagli infortuni nelle ultime settimane. A quel punto, l'acquisto di Ibra non sarebbe più al primo posto sul taccuino di Leonardo e Maldini.