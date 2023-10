CorSera - La parata di Giroud già nella storia: ora si lavora al rinnovo con David sullo sfondo

Ci sono istantanee nella storia ultracentenaria del Milan che sono rimaste fisse nella memoria collettiva dei tifosi rossoneri. Alcune gioiose, altre dolorose; alcune che raccontano vittorie memorabili, altre semplici momenti indimenticabili. Giroud che si tuffa tra i piedi di Puscas è sicuramente una di queste. La comparsata del numero 9 tra i pali a Marassi dopo l'espulsione di Maignan è già diventata una scena cult del milanismo.

Non a caso

Il Corriere della Sera oggi racconta un po' di retroscena che raccontano, alla fine della fiera, quanto l'intervento di Giroud in porta sia stato sì una soluzione di fortuna ma che il buon esito sia anche da motivare con qualche accorgimento, più o meno casuale, preso dallo stesso portiere. Banalmente il francese ha confermato che spesso da piccolino giocava in porta per divertimento. Più significativo è sapere che anche oggi, a fine allenamento, Olivier veste i guantoni: la motivazione principale è sana sfida da spogliatoio con i compagni che gli tirano le punizioni ma da Milanello, stando al Corriere, raccontano anche che sia un modo per immedesimarsi nel ruolo di portiere, il principale avversario in campo di un numero 9. E chissà che l'uscita coraggiosa su Puscas non sia nata proprio in qualche fine allenamento. Intanto il gesto tecnico è già storia e ha fatto il giro del mondo: il Milan ha messo in vendita, in edizione limitata, le maglie da portiere di Giroud e stanno andando a ruba.

Rinnovo

Dopo una prestazione di questo tenore, anche a livello emotivo, è inevitabile che torni alla ribalta il discorso sul rinnovo di contratto del bomber francese. L'attuale accordo scade nel giugno del 2024 ma a Casa Milan non sono tanto inclini a separarsi così facilmente da Olivier. Un giocatore che fin dal primo momento ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e che, dopo gol pesantissimi, è diventato un leader indiscusso dello spogliatoio. Ha 37 anni e ha bisogno di maggiore riposo ma un ruolo "alla Ibra" non glielo toglie nessuno, pur con caratteristiche diverse. Oggi guadagna 3.5 milioni e la sensazione è che le trattative cominceranno in poco tempo. Questo ovviamente, nel corso della prossima estate, non distoglierebbe la dirigenza rossonera dall'inseguire un attaccante giovane e di prospettiva che possa poi raccogliere l'eredità di Giroud. Oggi come oggi il nome più quotato è quello di Jonathan David, attaccante canadese del Lille.