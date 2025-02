CorSera - Maignan, una crisi senza fine: rinnovo e poi addio in estate?

Dov'è finito il vero Mike Maignan, quel portiere spesso decisivo con le sue parate che portava tanta tanti punti al Milan? E il francese merita il rinnovo da 5 milioni di euro netti annui? Se lo chiede questa mattina il Corriere della Sera che analizza la stagione difficile dell'ex Lille che da tempo è irriconoscibile e commette troppi errori, l'ultimo sabato contro il Torino quando ha provato l'autogol di Thiaw rinviando il pallone addosso al difensore tedesco.

RINNOVO E ADDIO? - Il nuovo contratto fino al 2028 è sul tavolo, l’intesa verbale tra le parti è già stata trovata, ma il suo 2025 da incubo induce a una riflessione inevitabile e doverosa in via Aldo Rossi. La sensazione è che comunque la firma sul prolungamento alla fine arriverà, così da poterlo vendere eventualmente poi in estate ad una cifra importante, cosa impossibile con l'attuale contratto che scade nel 2026. Chi gli sta vicino racconta di un giocatore sempre professionale negli allenamenti, al limite del maniacale, ma meno sereno di qualche tempo fa. I continui cambi di preparatore in questi anni e i tanti guai fisici non hanno assolutamente aiutato Maignan che non è più decisivo come lo era stato per esempio nell'anno dello scudetto.

ANCHE THEO E LEAO - Ma a quanto potrebbe venderlo il Milan? Se due anni fa la sua valutazione era sugli 80 milioni di euro, oggi si è più che dimezzata. Intoccabile fino a qualche tempo fa, ora il portiere non è più incedibile e in via Aldo Rossi sono disposti ad ascoltare proposte. Un discorso che non vale solo per lui, ma anche per altri big come Theo Hernandez e Rafael Leao, pure loro ben lontani dal rendimento delle scorse stagioni. Se il destino del terzino sembra essere già scritto, per il portiere e l'attaccante saranno decisivi questi ultimi tre mesi di campionato: senza la qualificazione alla prossima Champions League, he vale 60 milioni di euro, potrebbe essere addio.