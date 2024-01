CorSera - Milan a immagine di Giroud e Leao. Doppia faccia da tutta la stagione

Il Milan di questa stagione, almeno fino a questo punto, non è mai riuscito a trovare veramente continuità. Anche nello spazio di pochi giorni può offrire prestazioni favolose alternate a flop giganteschi. Si può pensare alla vittoria sul PSG in Champions, seguita tre giorni dopo da un pareggio subito in rimonta in casa del Lecce. Tanto per fare un esempio.

Doppia faccia

L'esempio che porta il Corriere della Sera questa mattina è il più recente possibile. Il Milan scende in campo a San Siro il 10 gennaio in Coppa Italia contro l'Atalanta e dopo mezz'ora buona passa in vantaggio ma allo stesso tempo chiude anche la sua partita: i bergamaschi pareggiano e poi vincono senza che ci sia una vera e propria reazione rossonera. Quattro giorni dopo il Milan è di scena sempre a San Siro e nel big match contro la Roma non la fa quasi mai vedere ai giallorossi, che escono sconfitti e (notizia di oggi) senza allenatore. Un Milan dalla doppia faccia, che sa essere spietato con gli avversari ma anche, in senso negativo, con se stesso nell'arco di tre giorni. Ora, nel girone di ritorno questo non potrà accadere se i rossoneri vogliono quantomeno coltivare una speranza di rimonta su Inter e Juventus. Serve costanza di risultato e di rendimento, anche con l'aiuto dei pezzi che verranno recuperati per strada, in primis i difensori.

Immagine di Giroud e Leao

Questa doppia faccia rossonera è un po' quella che stanno mostrando Olivier Giroud e Rafael Leao. Il primo sta mettendo a favore di camera il suo lato migliore: più invecchia, più le stagioni migliorano. Terza consecutiva in doppia cifra, con la potenzialità di diventare la migliore a livello realizzativo da quando è rossonero: 11 gol e 7 assist complessivi per il francese che si carica la squadra nei momenti di difficoltà, come poteva esserlo la gara contro la Roma. Leao invece sorride un po' meno. Giroud sta mettendo insieme i numeri che ci si aspettava da lui. In campionato è fermo a quota 3 gol dal 23 settembre: davvero troppo poco per il giocatore più pagato della squadra. A Udine, sabato, si rinnoverà l'occasione di uscire da questa dieta dal gol non voluta. Il Milan non necessita solo della continuità per sperare nella rimonta, ma anche e soprattutto di Rafa Leao.