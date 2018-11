CorSera - Milan, ci pensa sempre Romagnoli: terza vittoria di fila e rossoneri ancora al quarto posto

Ancora nel recupero, ancora grazie ad un gol di Alessio Romagnoli: è successo mercoledì nel recupero contro il Genoa e si è ripetuto ieri contro l'Udinese, il Milan vince e porta a casa altri tre punti d'oro che gli permettono di restare agganciato alla Lazio al quarto posto. Dopo un primo tempo "regalato" agli avversari, i rossoneri hanno giocato decisamente meglio nella ripresa e hanno trovato il gol con il loro capitano al 97' dopo che comunque il portiere dei friulani Musso aveva salvato più volte la porta bianconera.

MEGLIO LA RIPRESA - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che con questo successo il Milan conserva il quarto posto in classifica e potrà affrontare con il morale alto le prossime due partite contro Betis Siviglia e Juventus. Dopo una prima frazione di gioco abbastanza deludente, nella quale ha lasciato troppo spazio all'Udinese, la formazione di Gattuso è cresciuta parecchio nella ripresa e ha creduto anche questa volta fino all'ultimo secondo di poter vincere la partita.

NOTA NEGATIVA - A rendere ancora più negativo il primo tempo, c'è stato poi l'infortunio di Gonzalo Higuain, che è stato costretto ad abbandonare il campo al 35': la prima diagnosi parla di contusione alla schiena, ma è chiaro che in casa rossonera è scattata subito l'allarme in vista soprattutto del prossimo impegno in campionato contro la sua ex squadra, cioè la Juventus. La speranza di Gattuso e di tutto l'ambiente milanista è che non si tratti di nulla di grave e che sia solo una leggera botta, ma intanto è giusto godersi la terza vittoria di fila che permette al Diavolo di restare in piena zona Champions.