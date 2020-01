CorSera - Milan, contro l'Udinese va sotto, rimonta e vince a San Siro dopo quasi tre mesi: Europa League più vicina

La strada è ancora lunga perchè di problemi, soprattutto in fase difensiva, ce ne sono ancora parecchi, ma in casa rossonera si torna finalmente a sentire profumo d'Europa: lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, dopo la vittoria di ieri in rimonta contro l'Udinese a San Siro, l'Europa League è a soli due punti. Riuscire a raggiungerla vorrebbe dire aver salvato una stagione che sembrava ormai compromessa.

CRESCITA MENTALE - Ieri contro i friulani, la squadra di Pioli è andata sotto, ma è stata brava a reagire e a rimontare il risultato: il Milan non vinceva in Serie A a San Siro da quasi tre mesi (l'ultimo successo risaliva al 31 ottobre contro la Spal). Il match di ieri ha confermato i segnali di crescita dei rossoneri, soprattutto da un punto di vista mentale: il ritorno di Ibrahimovic ha certamente dato quella scossa che serviva e tutta la squadra sta dimostrando maggiore carattere in campo.

CHE REAZIONE! - E' innegabile che qualche settimana fa, il Milan non avrebbe vinto (e forse nemmeno pareggiato) una partita come quella di ieri contro l'Udinese: nonostante l'errore di Donnarumma sul primo gol e il pareggio di Lasagna a pochi minuti dalla fine della sfida, il Diavolo ha reagito ogni volta e alla fine ha portato a casa tre punti d'oro per la classifica e per il morale. Nelle prossime due settimane, i rossoneri sono attesi da due match, sulla carta, abbordabili contro Brescia e Verona e quindi, se c'è un momento per accelerare, è senza dubbio questo.