CorSera - Milan, dentro o fuori nell’inferno del Karaiskakis: è il primo grande nodo stagionale

Si gioca all’inferno e in teoria per il Diavolo non dovrebbe essere un problema. Ma non sarà così... Perché l’infernale Karaiskakis, dove stasera il Milan proverà a conquistare il passaggio ai sedicesimi di Europa League, non è un semplice stadio ma una vera e propria bolgia. Dentro o fuori, tutto in novanta minuti: tra i rossoneri e l’Olympiacos è un affare a due.

RISULTATI FAVOREVOLI - Per il Milan, come evidenzia il Corriere della Sera, si tratta del primo grande nodo stagionale. Il quarto posto in campionato - si legge - è il segno più concreto dell’efficacia del lavoro svolto fin qui, in mezzo a una stagione segnata dai troppi infortuni, ma la sfida di stasera dirà molto sui valori assoluti di questo gruppo. I greci avranno dalla loro il vantaggio ambientale, ma i rossoneri potranno contare su una vasta gamma di risultati favorevoli: vittoria, pareggio ma anche sconfitta con un gol di scarto (o addirittura due se Higuain e soci riusciranno a segnarne almeno un paio).

TITOLARI - Ma attenzione: gestire il vantaggio - "ragionando all’italiana", per dirla con parole di Gattuso - sarebbe un suicidio. Il primo a saperlo e proprio Rino, che di gare-trappola come questa ne ha giocate parecchie. Non a caso, il tecnico milanista si affiderà ai titolari, con la solita unica eccezione di Reina al posto di Donnarumma. Ci sarà Higuain, nonostante gli ormai cronici problemi alla schiena, mentre Suso, non al meglio, è in dubbio: si decide oggi, pronto Castillejo.