CorSera - Milan, dicembre mese chiave. Occhio al Parma: senza l’atteggiamento giusto, finisce male

Di nuovo in campo, a San Siro, appena tre giorni (scarsi) dopo. Ed è un’altra gara da non sbagliare. Più che l’orario prandiale - scrive stamane il Corriere della Sera - a preoccupare Gattuso è il Parma, la squadra più sottovalutata della serie A. Ieri Rino ha avvertito i suoi: “Se giochiamo come col Dudelange perdiamo di sicuro”.

MASSIMA ATTENZIONE - Il Gattuso-pensiero non fa una piega. Perché nella sfida di Europa League giocata giovedì di buono c’è stato solo il risultato finale, non certo la prestazione. La prova offerta contro la squadra lussemburghese conferma che la strada verso la maturità (e di conseguenza il quarto posto) è ancora lunga e piena di insidie. Il Parma, come detto, non è il Dudelange: i gialloblù sono sesti in classifica, hanno 20 punti (due in meno del Milan), hanno già battuto l’Inter a San Siro e hanno una voglia matta di stupire ancora.

MESE CHIAVE - Insomma, senza l’atteggiamento giusto, finisce male. Gattuso non ha nascosto di temere il contropiede degli ospiti, ragione per la quale oggi schiererà una difesa a quattro - la linea a tre è una soluzione poco adatta quando c’è da affrontare un tridente, prima lezione del corso di Coverciano - contro Biabiany-Inglese-Gervinho. Oggi il Parma, poi altre sei gare: dicembre somiglia parecchio a un mese chiave per un Milan che a gennaio subirà un deciso rimpasto sul mercato.