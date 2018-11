CorSera - Milan, domani l'udienza davanti all'UEFA: il club si attende una multa, ma rischia anche altre limitazioni

Ci risiamo: domani mattina il Milan si presenterà nuovamente a Nyon per un'altra udienza davanti all'UEFA. Rispetto alle altre volte, il club di via Aldo Rossi è cambiato parecchio e soprattutto ha cambiato proprietà essendo passato dal misterioso Yonghong Li al noto fondo americano Elliott. Dopo che il Tas di Losanna ha ribaltato la sentenza di giugno della Camera giudicante, che aveva escluso il Diavolo per un anno dalle Coppe europee, l'UEFA dovrà riconsiderare il caso del Milan e comminare una pena proporzionata.

SENTENZA IMPORTANTE - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, domani non ci sarà nessuna sentenza, ma si tratta di un primo passo importante di un percorso che sarà decisivo per tracciare le linee del futuro della società milanista, a partire dal mercato di gennaio, fino ad arrivare alle strategie del prossimo quadriennio. Fare previsioni non è semplice, ma secondo gli esperti ci sono tre scenari: quello pià favorevole è che l'UEFA conceda al Milan il voluntary agreement visto che è cambiata la proprietà.

MULTA E NON SOLO - Gli scenari 2 e 3 prevedeno entrambi una multa, mentre la differenza tra loro è sulla strada successiva: voluntary sì o no per il disavanzo successivo (al momento sembra prevalere il partito che sostiene sarà necessario concordare un nuovo settlement per il ‘18-‘21). In casa rossonera, si aspettano sicuramente una multa, tanto che a bilancio è già stata accantonata una cifra (17 milioni) prudenziale, che comprende anche il rischio sanzioni Uefa. A questa, sempre secondo il Corriere della Sera, potrebbero aggiungersi però anche delle limitazioni nella composizione della lista Uefa, magari già a gennaio, oppure dei vincoli sui salari e sulla rosa futuri.