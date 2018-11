CorSera - Milan, è un altro Higuain: il Pipita a caccia ci un riscatto immediato che zittisca le voci

Messo da parte per un attimo il campionato, il Milan può concentrarsi sull’Europa League. C’è un turno da superare, un qualificazione maledettamente complicata da quella sconfitta in casa col Betis. I rossoneri, nonostante la solita emergenza, hanno i mezzi e gli uomini per centrare l’obiettivo. Stasera, poi, Gattuso potrà contare su Gonzalo Higuain e la sua voglia di rivincita.

UN MESE SENZA GOL - Come evidenzia il Corriere della Sera, il Pipita sa perfettamente cosa il Milan voglia da lui - in cambio di uno stipendio da 9.5 milioni annui - e cioè gol, classe, esperienza, personalità e poi ancora gol. L’ultimo risale al 28 ottobre, ovvero un mese fa. Troppo, decisamente troppo. Specie perché in mezzo c’è stata la sceneggiata nella notte con la Juve, con la squalifica per due giornate che lo costringerà a saltare anche la gara contro il Parma.

RISCATTO - Chi gli sta vicino assicura che da diciotto giorni a Milanello è fra i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene. I semidilettanti del Dudelange non saranno l’avversario più chic di questo mondo, ma da qualche parte bisogna pur ricominciare. Higuain è a caccia di un riscatto immediato che zittisca sul campo certe voci che circolano su un suo certo mal di pancia. Il Pipa è intenzionato a dimostrare che il Milan non ha sbagliato a puntare su di lui.