CorSera - Milan, Ibra vicino al ritorno: intesa trovata con Cardinale, sarà un superconsulente

Nelle ore precedenti alla vittoria contro il PSG, intorno al Milan si è parlato più di Zlatan Ibrahimovic e del suo possibile ritorno in rossonero che della partita contro i francese. D'altronde, lo svedese è sempre più vicino a rientrare nel club di via Aldo Rossi, questa volta non più da giocatore ma da dirigente.

INTESA TROVATA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che non ci vorrà molto tempo per definire la questione. L'intesa con Gerry Cardinale, che Ibra ha incontrato nella giornata di lunedì a Milano, è stata trovata: l'ex attaccante non entrerà nell’organigramma societario, ma sarà un superconsulente. E' ancora da capire con precisione quale sarà il suo ruolo, ma il ritorno in rossonero di Zlatan è sempre più vicino.

CRESCE L'ATTESA - Ieri Giorgio Furlani, ad milanista, non si è sbottonato più di tanto, ma ha lasciato comunque aperto un portone a Ibra: "È un grande campione, caro a tutti i milanisti. Stiamo parlando da mesi, vediamo. Mi farebbe piacere lavorare con lui". A testimonianza del fatto che è solo una questione di tempo, ieri mattina lo svedese ha pubblicato un post su social per scandire l’attesa ("tic, toc, tic, toc"). Il ritorno di Ibrahimovic è ormai imminente.